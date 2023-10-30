خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في بنها بالقليوبية.. اعرف التفاصيل

كشفت محافظة القليوبية عن موعد تخفيف أحمال الكهرباء في مدينة بنها بالقليوبية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، بأن تصبح مدة وموعد تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين بالتبادل بين الوحدات المحلية والقرى، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة.

خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في بنها بالقليوبية

وأوضح بيان صادر عن المحافظة أن خطة تخفيف الأحمال في مدينة ومركز بنها كالتالي:

- من الساعة 12 إلى 2 مساء

يتم التخفيف بمناطق غرب الاستاد ومساكن الاستاد وأبراج الزهور والمحكمة الجديدة ومجاري العاصمي والطب البيطري والسلخانة ومساكن الرملة والمعهد الفني الصناعي والمدرسة اليابانية والصنايع والزخرفية والتربية النوعية والكراكات وطريق خط 12 ومياه الحرس الوطني.

- من الساعة 2 إلى 4 مساء

كلية العلوم ومنطقه البرنس ومجاري الموالح وبنزية النادي الرياضي والمعصرة مطحن أبو سرج والشركة المصرية لتجارة الأدوية وميني الضرائب والمقابر ومدرسة أتريب ومياه المربع والأبراج السكنية والمعهد الديني ووابور التلج ومجاري الرملة ومركز بنها ومحطة مجاري الحرس.

- من الساعة 4 إلى 6 مساء

بنزينة الدبيكي وسوق الجملة ومساكن الوحدة المحلية والصرف الصحي وكنيسة الأنبا ومركز شباب عزبة السوق وإنارة كوبري الزقازيق والمعاشات والتأمينات ومنطقة المجلدة.

- من الساعة 6 إلى 8 مساء

مطحن بوهلر والمعصرة ومصنع السبيلي القديم ومنطقة طابا ومساكن العطار وورش مدخل الطريق القبلي ومصنع أمين الشافعي ومصنع نجوى حجاج ومصنع السبيلي ومستشفى أول مايو وقطاع كهرباءالقليوبية بالمنشية ومديرية التربية والتعليم وكلية التجارة والمحكمة الجديدة.

- من الساعة 8 إلى 10 مساء

نادي المعلمين والنقابات ومحطة مياه المرشحة ونادي الشرطة ومجاري سعد زغلول والمحكمة الشرعية وعمر أفندي ومديرية الأمن القديمة المعدية والوحدة الصحية والسنترال ومقاير وصرف صحي قرية بطا أبراج سكنية الفلل ومياه الشموت ومقابر الشموت.

- من الساعة 10 مساء إلى 12 صباحا

المستشفى العام ونادي القضاة ومجمع خدمات المرأة ومجمع كليات جامعة بنها كلية التجارة والآداب وضرائب المبيعات وجمعية تحسين الصحة والمدينة الجامعية وتقسيم الزراعيين وكلية الحقوق وكلية حاسبات وكلية تمريض وإدارة الجامعة والبريد وبنك مصر والكنيسة وأبراج سكنية مجلس المدينة والبنك الأهلي والسنترال ومجمع المحاكم أبراج إدارة كهرباء مدينة بنها ونادي العمال.

مدة قطع الكهرباء بالقليوبية

وأوضح البيان موعد تخفيف أحمال الكهرباء في القليوبية يوميا من الساعة 12 ظهرا ولمدة ساعتين حتى الساعة 12 صباحا مع الساعات الأولى من صباح اليوم التالي بالتبادل بين المناطق على مدار 12 ساعة.

الخط الساخن بكهرباء القليوبية

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لـ«الوطن»، أنه جرى تكليف رؤساء المدن والمراكز بتنفيذ جدول تخفيف احمال الكهرباء بكل منطقة وذلك بالتنسيق مع إدارات الكهرباء وشركات التوزيع، ويمكن للمواطنين تقديم الشكاوى عن قطع التيار الكهربي من خلال الاتصال بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على رقم الخط الساخن 121.