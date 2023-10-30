القصة الكاملة لتخفيف أحمال الكهرباء والأسباب

كشفت الحكومة التفاصيل الكاملة لتخفيف أحمال الكهرباء والأسباب، ليوضح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من أول أمس، جاءت لعدة أسباب.

وأوضح «الخشن»، أن التخفيف جاء للأسباب التالية:

أسباب تخفيض الأحمال

- الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، والذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة.

- انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة (الرياح- الشمسية- المائية) في نفس الفترة عن العام السابق.

- انخفاض الطاقة المولدة من المصادر المتجددة، نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.

- الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.

تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية

وقال المتحدث الرسمي، حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت.