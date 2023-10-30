محافظ الغربية: التصدي بقوة وحزم للتعديات على الأراضي الزراعية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عدم التهاون مع التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء مع كل من يثبت تورطه في هذا الأمر، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بقاعة الاجتماعات بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية الأراضي الزراعية والتصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء على الأراضي الزراعية.

التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

وأكد الدكتور طارق رحمي أن المحافظة ستتصدى بكل قوه وحزم لردع المخالفين وستستمر في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات عليها، مشيرا إلى أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لإحالة المتعدي للنيابة العامة طبقا للقانون رقم 164 لسنة 2822 بتعديل احكام قانون الزراعة لرقم 53 لسنة 1966 والذي يعتبر هذة الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

ويعاقب من يخالف أحكام القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، ويعاقب المهندس المشرف أو المقاول بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، بالشطب من سجلات النقابة أو اتحاد المقاولين لمدة لا تزيد عن عام، وفي حالة تكرار المخالفة تكرر العقوبة، والحكم الصادر بالعقوبة يتضمن الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وعلى الشركات القائمة بإدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها.

وأصدر توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوجيه إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومدراء الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد.

التنسيق بين الجهات المختلفة

ووجه المحافظ بالتنسيق المستمر بين رؤساء الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية بمديرية الزراعة، ووحدات المتغيرات المكانية وتنفيذ حملات الإزالة وفقا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع مديرية الأمن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتعدين.

ووجه المحافظ مديريتي التضامن الاجتماعي والتموين والزراعة بمنع تقديم أي دعم أو مساعدات لأي شخص يثبت تعدية على الأراضي الزراعية.

وأشار محافظ الغربية إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن يتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك.