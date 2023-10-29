رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مدعي الجنائية الدولية: الأبرياء في غزة يعانون وإسرائيل تنتهك القانون الدولي

كتب:

محمد عزالدين
08:27 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

قال كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن أهل غزة يمرون بمعاناة غير متخيلة، ولا يمكن لأحد أن يوصف هذا الألم والفزع الذي يعانونه، مردفا «الفلسطينيون ليسوا طرفاً في تلك المشكلة أو العداءات، لقد قتل وأصيب العديد منهم، ومن المفزع أن ترى جثث وأجسام الأطفال الصغار وهي مملوءة بالتراب وأن نبقى صامتين بلا عواطف لأنهم موتى».

وأضاف «خان» خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لمعبر رفح، و«تعرضه قناة القاهرة الإخبارية»، أن الأبرياء في هذا العالم يجب ألا يهربوا لأنه ليس خطأهم، وليس هذا مقبولا، ويجب أن نرجع إلى الوراء ونقر بأنه ليس مقبولا، لقد حرموا من حق الحياة، ويجب أن نبني عالماً أفضل من أجلهم، ولا يمكننا أن نغض البصر عن معاناة الأبرياء.

وأكد أن لدى إسرائيل انتهاكاً واضحاً في حربها مع حماس، ليس فقط أخلاقياً ولكن قانونياً فيما فعلته، ولدى إسرائيل الجيش المدرب ومستشارين أقوياء ليتأكدوا بأن هذه الحرب لا تتداخل مع القانون الإنساني العالمي، ويجب أن يعلموا أنهم انتهكوا هذا القانون الدولي.

 

اقرأ المزيد:

مدعي «الجنائية الدولية»: أهل غزة يستحقون تحقيق العدل مثل أي إنسان آخر

آخر أخبار غزة الآن.. الاحتلال يقصف محيط مستشفى القدس ومخاوف من كارثة جديدة

لبنى عسل: استمرار قصف قطاع غزة.. والجميع يعيش حالة رعب شديدة 

«الجنائية الدولية»: قطاع غزة يشهد جرائم تشبه معاناة أفغانستان وميانمار

منصات تقدم الدعم النفسي إلكترونيا.. «لو متأثر بأحداث غزة»

وكيل وزارة الإعلام العمانية: ندعو المجتمع الدولي لوقف عمليات الإبادة في غزة
بقلم محمد عزالدين