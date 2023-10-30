مخطط مرعب.. ماذا ينتظر والد نجم ليفربول بعد خطفه؟

حالة من الرعب، يعيشها نجم ليفربول الإنجليزي، لويس دياز، على مدار الـ48 ساعة الماضية، بعد تعرض والده للاختطاف من قبل عصابة مسلحة، وإنقاذ والدته في اللحظات الأخيرة.

القصة بدأت حين اتجه والد ووالدة دياز، اللذان يعيشان في كولومبيا من إحدى محطات الوقود في طريقهما لمنزل أقاربهما ليتفاجئا بأربعة مسلحين على دراجات نارية، يقطعون طريقهما ويجبروهما على الركوب معهما في نفس السيارة.

مخطط مرعب.. ماذا ينتظر والد لويس دياز بعد اختطافه؟

بعد مطاردة كبرى بين الشرطة والمسلحين، تم إنقاذ والدة لاعب ليفربول ومنتخب كولومبيا، بينما تم اختطاف والد اللاعب، بحسبما كشفته صحيفة «صن» البريطانية.

«مخطط مرعب»، هكذا كشف السلطات الكولومبية مخطط العصابة بشأن والد دياز خلال الساعات المقبلة، بعدما أقام الجيش الكولومبي حواجز على الطرق ونشر طائرات بدون طيار ومروحيات وطائرة مزودة برادار للبحث عن والد «دياز».

مطالبات بتدخل الرئيس الكولومبي ورصد مكافأة للعثور على والد لويس دياز

رصدت الشرطة الكولومبية مكافأة كبيرة لمن يدلي بمعلومات تساعد في الوصول إلى مختطفي والد لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي.

وبحسب تصريحات المدعي العام الكولومبي، فرانسيسكو باربوسا، فإن من المحتمل نقل والد لويس دياز إلى فنزويلا، وذلك بعد رصد الموقع المحتمل لتواجده.

لم تجد الشرطة الكولومبية متمثلة في الجنرال ويليام رينيه سالامانكا، المسؤول عن العملية، سوى رصد مكافأة تصل إلى 40 ألف جنيه استريليني لمن يدلي بأي معلومات تساعد في إنقاذ والد نجم ليفربول، بحسب الصحيفة الإنجليزية.

«إذا انتهى به الأمر بعبور الحدود ودخوله فنزويلا، علينا أن نطلب من رئيس كولومبيا جوستافو بيترو مساعدتنا في إطلاق سراح والد لويس دياز»، بحسب تصريحات «سالامانكا».

ويعيش لويس دياز حالة من الفزع في ظل اختطاف والده، حيث غاب عن مواجهة ليفربول أمام نظيره نوتنجهام أمس الأحد، بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.