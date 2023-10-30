مساعد وزير الخارجية الأسبق: الدول الغربية لم تتحدث عن وقف إطلاق النار في غزة حتى الآن

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك تغييرات بدأت في مواقف الغرب والولايات المتحدة، في دائرة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتمثل ذلك في الحديث القوي، لمستشار الأمن القومي الأمريكي، ضد ممارسات المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، موضحا أن ما ظهر في قمة القاهرة الدولية للسلام، يوم 21 أكتوبر الماضي، وأمام الجمعية العامة للأمة المتحدة، أن الولايات المتحدة والدولة الغربية، لم تتحدث عن وقف إطلاق النار.

ولفت خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي استخدم لهجة قوية، أعرب خلالها عن استياء الإدارة الأمريكية، من سلوك المستوطنين، وهي رسالة غير مباشرة لنتنياهو ولليمين الإسرائيلي المتطرف.

«هريدي»: إطلاق عملية السلام التزام على أمريكا

أكد «هريدي» أن المكالمة التي حدثت، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل عقد هدنة إنسانية، وتسهيل دخول المساعدات إلى غزة، واتفق الرئيس الأمريكي أن مصر والولايات المتحدة، سيتحركان من أجل إيجاد الشروط اللازمة، لإطلاق عملية السلام، وهو التزامًا أمريكيًا.