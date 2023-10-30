الهلال الأحمر: 20 دولة أرسلت مساعدات إنسانية لقطاع غزة حتى الآن 

كشف الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر في شمال سيناء، تفاصيل دخول المساعدات الإغاثية لقطاع غزة.

تنظيم المساعدات الإغاثية

وأضاف زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن كل عناصر تنظيم المساعدات الإغاثية تعمل ليل نهار لدخولها إلى قطاع غزة.

وأشار رئيس الهلال الأحمر في شمال سيناء إلى وصول طائرة من البحرين منذ قليل، محملة بالمستلزمات الطبية والغذائية لمطار العريش، مضيفا أن هناك عددا كبيرا من سيارات التحالف الوطني تدخل عبر نفق تحيا مصر باستمرار.

مئات الشاحنات مستعدة لدخول غزة

وتابع زايد: «هناك 20 دولة وأكثر من 16 منظمة أممية أرسلت مساعدات، ومتوقع اليوم دخول عدد كبير من الشاحنات حتى منتصف الليل، وذلك وفق عمل كبير للدبلوماسية المصرية؛ مستشهدا بدور الرئيس السيسي في إدخال تلك المساعدات، مختتما: مئات من الشاحنات مستعدة للدخول من أمام معبر رفح.