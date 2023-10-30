تجدد إطلاق الرشقات الصاروخية من غزة تجاه المستوطنات كتب: مريم جاد 08:24 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023 قصف غزة أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بتجدد إطلاق الرشقات الصاروخية من غزة تجاه المستوطنات. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الهلال الأحمر: 20 دولة أرسلت مساعدات إنسانية لقطاع غزة حتى الآن الخارجية الأمريكية: 150 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت قطاع غزة حتى أمس لبنى عسل: المجازر الوحشية بقطاع غزة في تصاعد مستمر 439 شهيدا من قطاع التعليم العالي بفلسطين.. 85% منهم في غزة حرب غزة.. ثلاث ظواهر «سوشيالية» متحدث الحماية المدنية في غزة: سقوط المتفجرات على رؤوس المواطنين غزة قصف غزة بقلم مريم جاد