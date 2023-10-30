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تجدد إطلاق الرشقات الصاروخية من غزة تجاه المستوطنات

كتب:

مريم جاد
08:24 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
قصف غزة

قصف غزة

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بتجدد إطلاق الرشقات الصاروخية من غزة تجاه المستوطنات.

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بقلم مريم جاد