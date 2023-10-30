رئيس مدينة السنبلاوين: تخفيض إنارة الشوارع والمنشآت العامة

وجه أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بالاستمرار في متابعة تنفيذ قرار ترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية والإنارة العامة بنطاق رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، بالتنسيق مع المحافظة.

ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت العامة

وأكد رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان، ضرورة الالتزام بتطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لترشيد استهلاك الكهرباء بجميع محافظات الجمهورية، مشددا على ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت العامة والمصالح الحكومية بالفترة الليلية بنطاق رئاسة مركز المدينة والتي تبدأ من الساعة العاشرة إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، بإشراف نواب رئيس مركز المدينة والعاملين بقسم الكهرباء ومديري إدارات المتابعة والتفتيش والإشغالات لمواصلة استمرار تطبيق قرار ترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية والإنارة العامة بالشوارع والميادين والمدارس والمساجد ومراكز الشباب والأندية بنطاق المدينة والوحدات القروية لتحقيق الترشيد المستهدف من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء ولتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مراجعة أعمدة الإنارة العامة

وأضاف رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، أن هناك مراجعة لأعمدة الإنارة العامة وصيانة العوازل الكهربائية بدائرة المركز وصيانة الأعمدة غير المضاءة وتغطية الكابلات الكهربائية حرصا على سلامة المواطنين.