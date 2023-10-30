4 نصائح لتفادي الشبورة الكثيفة بعد تحذير الأرصاد.. اعرف أماكنها وموعدها

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انتشار الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، غدا الثلاثاء.

موعد تكاثر الشبورة

وحول موعد تكاثر الشبورة، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنها تبدأ تتكون من الساعة الرابعة فجرا، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحا، وتستمر في الظهور طوال أيام الأسبوع بدءا من غدا الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل.

نصائح لتجنب الشبورة والضباب

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة والضباب، وأخذ الحيطة من المسافرين على هذه الطرق والقيادة بحرص، لذا تستعرض «الوطن» نصائح لتجنب الشبورة والضباب، وهي على النحو التالي:

1- القيادة بحذر.

2- إضاءة الكشافات الأمامية والخلفية.

3- وجود مسافة بين كل سيارة وأخرى.

4- في حال استحالة القيادة يفضّل التوقف عن القيادة والانتظار بجانب الطريق مع الاستمرار فى إضاءة الكشافات الأمامية والخلفية.

توقعات حالة الطقس غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، مشيرة إلى أنه يسود حالة من التقلبات الجوية وطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وليلاً يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويكون الطقس لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة الثلاثاء 31-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.