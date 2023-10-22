«الأرصاد»: استمرار الشبورة المائية الكثيفة.. وسقوط أمطار على 8 محافظات

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه على الرغم من أن يسود البلاد أجواء معتدلة اليوم على أغلب الأنحاء، إلا أن فرص سقط الأمطار مازلت قائمة على عدد من المحافظات الساحلية، نظرا لتكاثر السحب الممطرة القادمة من جنوب شرق أوروبا.

أمطار على 8 محافظات اليوم

وتشهد محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، ودمياط، ووسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، سقوط أمطار بنسبة تصل إلى 60%، على فترات متفاوتة على مدار اليوم، وفقا للخرائط الأقمار الصناعية عن حالة الطقس اليوم.

شبورة مائية كثيفة

وحذرت الأرصاد من استمرار الشبورة المائية الكثيفة في طقس اليوم حتى بداية ساعات الظهيرة، على كل من بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وشمال الصعيد ومناطق من السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الأحد 22-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 21 درجة مئوية.