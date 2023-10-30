الحكومة توضح موعد انتهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال

كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أسباب زيادة فترة تخفيف أحمال الكهرباء، مشيرا إلى أنها بدأت اعتبارا من يوم السبت، نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق.

ولفت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة، أدى إلى زيادة الاستهلاك، بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة «الرياح والشمسية والمائية»، في نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.

موعد انتهاء تخفيف الأحمال

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر، من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر، قائلا: «حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت».

محافظات يشملها تخفيف الأحمال وأماكن مستثناة

ويشمل قرار تخفيف الأحمال محافظات «الوادي الجديد، المنيا، دمياط، كفر الشيخ، الشرقية، شمال سيناء، الأقصر، أسوان، القاهرة، الجيزة، المنوفية، الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، بني سويف، سوهاج، أسيوط، قنا، الفيوم، الإسكندرية، القليوبية، البحيرة».

وهناك مصالح حكومية أيضا مستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء وهي «المستشفيات، بنوك الدم، الوحدات الصحية، المعامل المركزية»، بالإضافة للمحافظات الآتية: «مرسى مطروح، جنوب سيناء، البحر الأحمر»، وأرجع مجلس الوزراء استبعادها من ذلك القرار إلى قلة معدلات استهلاكها للطاقة الكهربائية.