نقيب الفلاحين: الرئيس السيسي استجاب لنا بتوجيهه منع التعديات على الأراضي الزراعية

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إنه حذر منذ شهر من ارتفاع وتيرة التعديات على الأراضي الزراعية في ظل الانشغال بالانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب لمطلبهم، ووجَّه الحكومة بمنع التعديات على الأراضي الزراعية.

نقيب الفلاحين: توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أثلجت صدورنا

وأضاف أبوصدام، في بيان له، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أثلجت صدورنا وسيكون لها أثر بالغ في وقف التعديات على الأراضي الزراعية بعد تراخي المحليات والجهات المعنية في منع البناء على الأراضي الزراعية خلال الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى زيادة التعديات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يشكل خطرا على الأمن الغذائي المصري ويؤدي إلى تفاقم ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية.

وأردف عبدالرحمن، أن الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة القديمة أفضل من استصلاح أراضٍ صحراوية جديدة وأقل تكلفة، والبناء في الصحراء أفضل من البناء على الأراضي الزراعية، حيث إن استصلاح أراضٍ جديدة يحتاج إلى نقل المياه والطمي والتسوية، وهو ما يكلفنا الملايين في الوقت الذي يستحيل أن تصبح الأرض الصحراوية كالأراضي الطينية القديمة من حيث الجودة لذا على كل المصريين التكاتف ومساعدة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها.

البناء في الصحراء

وأكد عبدالرحمن، أن البناء في الصحراء أفضل صحيا ويعطي طرق أوسع، ويساهم في الحفاظ على التوازن البيئي ويمنع ظاهرة التصحر ويفتح آفاقا اقتصادية جديدة تساهم في التنمية والازدهار، وتوفر فرص عمل جديدة وتزيد فرص الاستثمار الزراعي، كما تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، مطالبا الحكومة بالتصدي بحزم وبكل السبل لهذه التعديات.