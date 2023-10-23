نقيب الفلاحين: رفع سعر توريد القمح يزيد مساحة الأراضي المزروعة في الموسم المقبل

رحب نقيب الفلاحين، بالقرار الخاص برفع مذكرة إلى مجلس الوزراء غدًا الثلاثاء، بغرض زيادة توريد القمح من المزارعين، مما يشجع المزارع المصري على زيادة المساحات الخاصة بزراعة القمح.

أهمية رفع سعر توريد القمح

وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إنّه كانت هناك مطالبات بوضع سعر استرشادي لتوريد القمح من المزارعين، ليبلغ 2000 جنيه، مما يؤدي إلى تحفيز الفلاحين على الزراعة، باعتبار أنّ القمح سلعة أساسية، حيث تستورد مصر 50% من الاحتياجات الأساسية، في ظل اقتراب موسم حصاد القمح المقرر بدءه في شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف «أبو صدام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه إذا أُعلن الفترة الحالية، سعر مناسب لتوريد القمح، سيحفز ذلك، الفلاحين على زيادة المساحات المزروعة، في ظل أنّ رئيس مجلس الوزراء، طلب من وزارتي الزراعة والتموين، وضع سعر استرشادي بهدف المساهمة في زيادة مساحات القمح المزروعة، فإذا كان السعر قليلًا سيعزف الفلاحون عن الزراعة.

الآثار الايجابية لرفع سعر توريد القمح

وتابع أنّ زيادة سعر توريد القمح كان مطلب جميع الفلاحين العام الماضي، وبالفعل وصل إلى 1000 جنيه، وشهد زيادة تقدر بنحو 1500 جنيه عند الحصاد، مما ساهم في زيادة المساحات المزروعة لتصل إلى 3 ملايين و650 ألف فدان، لذلك يأمل الفلاحين هذا العام أيضًا، أنّ تصل المساحات إلى 4 ملايين فدان، ورفع سعر التوريد إلى 2000 بدلًا من 1000 جنيه.

وأوضح نقيب الفلاحين، أنّ استهلاك مصر من القمح يصل إلى 20 مليون طن، ومن الضروري عدم تقليل إنتاجية القمح، بل الهدف التزويد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الأحداث العالمية التي شهدها العالم، فيما يتراوح سعر القمح في السوق الحرة ما بين 1750 و1800 جنيه.