قمة عربية طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة 11 نوفمبر بالرياض

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تلقيها طلبًا رسميًا من دولة فلسطين والسعودية، لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة التي ترأس الدورة الحالية «32» فى العاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر المقبل، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

جامعة الدول تلقت طلبًا رسميًا من فلسطين والسعودية لبحث العدوان

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن الأمانة العامة تلقت اليوم طلبًا رسميًا من فلسطين والمملكة، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وأشار «زكي» إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عممت المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، عقد دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة يوم 11 أكتوبر الجاري.