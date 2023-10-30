اعتصام ومسيرة في جنين تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة

تستمر قوى مدينة جنين ومخيمها مساء اليوم الإثنين، في تنظيم مسيرات ومظاهرات والاعتصام أمام مكتبة بلدية جنين ونصب خيام، تنديدا بالمجازر والعدوان الإسرائيلي المستمر على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وفق ما نشر بوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وشاركت قوى وفعاليات جنين ومخيمها في مسيرة جابت شوارع المدينة والاعتصام داخل الخيمة نصرة لقطاع غزة، وتنديدا بالمجازر والعدوان المستمر على أبناء شعبنا هناك، وبعدوان الاحتلال فجر اليوم على جنين ومخيمها.

وألقيت عدة كلمات أكدت أهمية الوحدة الوطنية ليتمكن الشعب الفلسطيني من التصدي لمجازر الاحتلال وعدوانه المستمر.