«يونيسف»: نعمل على تجهيز خط إمداد بمساعدات إنسانية لدخولها لغزة

قال جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، إن المنظمة تحتاج عبور 100 شاحنة مساعدات إنسانية كحد أدنى لقطاع غزة، فدخول 17 شاحنة ليس كافيا، وذلك لوصول هذه المساعدات لمئات الآلاف من الناس الذين يعيشون في القطاع، وللأطفال الذين يتعرضون لمآسي كبيرة بشكل مريع ومرعب.

خط إمداد بمساعدات إنسانية

وأضاف «هوبكنز»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن منظمة اليونيسف تعمل على تجهيز خط إمداد بمساعدات إنسانية لدخولها لغزة، من دواء وغذاء، كما أنه بدون الوقود من الصعب للغاية أن تكون هناك عمليات وإمدادات طبية.

ليس هناك سبب لاستهداف الأطفال

وأشار إلى أن هذه مكونات أساسية وضرورية لتقديم المساعدات الإنسانية، و«اليونيسف»، تؤكد ضرورة حماية العاملين في المساعدات الإنسانية، وليس هناك أي سبب لاستهداف الأطفال في أي مكان، ومعدل الوفيات للأطفال الذي رأيناه منذ 7 أكتوبر غير مسبوق في هذا النزاع.