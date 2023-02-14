اليونسيف: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال المدمر في تركيا وسوريا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن أكثر من سبعة ملايين طفل تأثروا بالزلزال المدمر والهزة الارتدادية الكبيرة التي أعقبت زلزال تركيا وسوريا، يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، حيث أعربت الأمم المتحدة عن مخاوف من أن يكون الآلاف غيرهم لقوا حتفهم.

من جهته قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» جيمس إلدر في مؤتمر صحفي عقد في جنيف «في تركيا، كان مجموع الأطفال الذين يعيشون في المحافظات العشر التي ضربها الزلزالان 4,6 مليون طفل، في سوريا، حيث تأثر 2,5 مليون طفل».

وبحسب موقع الأمم المتحدة، فإن إلدر تحدث بالتزامن مع الوقت الذي بدأت فيه فرق الإنقاذ في إنهاء عمليات البحث عن ناجين من الزلزال الكارثة الذي خلف أكثر من 37 ألف قتيل في تركيا وسوريا وهذا العدد قابل للارتفاع، مشيرا إلى أن منظمة اليونيسف تخشى مقتل آلاف الأطفال في تركيا وسوريا.

وحذر المتحدث الأممي من أنه حتى من دون التحقق من أرقام الضحايا، من الواضح بشكل مأساوي، أن الأعداد ستستمر في الازدياد.

العديد من الأطفال فقدوا أسرهم في هذه الزلازل المدمرة

وأعرب عن خشيته من أن الحصيلة النهائية ستكون «مخيفة»، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى عدد القتلى الكارثي والمتزايد الذي تسبب فيه زلزال تركيا وسوريا، ومن الواضح أن العديد من الأطفال فقدوا أسرهم في هذه الزلازل المدمرة، محذرا من أن الحصيلة النهائية ستكون مرعبة.

واختتم: «عائلات مع أطفالها تنام في الشوارع ومراكز التسوق والمدارس والمساجد ومحطّات الحافلات وتحت الجسور، وما زالت مع أطفالها في مناطق مفتوحة خوفا من العودة إلى منازلها».