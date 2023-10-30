وكيل «خارجية النواب»: قوات الاحتلال تستبيح دماء الأطفال والمدنيين في فلسطين

قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن من ضمن مخططات دولة الاحتلال نزوح أهالي غزة إلى سيناء، ثم ضربهم مرة أخرى في سيناء للاستيلاء عليها، وهو الهدف الأساسي لديهم.

«الخولي»: لا حرمة لدماء سوى دماء اليهودية

وأكد «الخولي» خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أن الاحتلال يتحرك بفكرة «لا حرمة لدماء سوى دماء اليهودية»، وبالتالي يستبيح دماء الأطفال والمدنيين من أجل إبادة جماعية للفلسطينيين، وهو ما دفع منظمات دولية كثيرة إلى الحديث عن جرائم الاحتلال ضد الإنسانية.

وتابع أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يصنع كل ذلك من أجل تأخير مساءلته داخل تل أبيب لأن الأمر أصبح أقرب إلى الفوضى، خاصة بعد نشره تدوينة عبر موقع «اكس» وحذفها، وكانت تحمل أجهزة الأمن في دولة الاحتلال مسؤولية أحداث 7 أكتوبر.