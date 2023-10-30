«التعليم الفلسطينية» لـ«الوطن»: المدارس تحولت إلى ملجأ للعائلات ولم يرحمها الاحتلال

أكد صادق الخضور، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أن المدارس تحولت من مكان للتعلم إلى مأوى للعائلات، حيث يستخدمها الجميع في الهرب من نيران قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف الخضور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المدارس ملاجئ يعيش فيها الأطفال مع أسرهم، لكن رغم ذلك، لم ترحمها قوات الاحتلال من القصف، مؤكدًا أن هناك 600 ألف طالب لا يتوجهون إلى المدارس مع بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر الجاري.

«التعليم الفلسطينية» تنفي إلغاء العام الدراسي

وكان المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أكد لـ«الوطن» أنه لا صحة لما تردد حول إلغاء العام الدراسي بسبب أن جميع الأطفال شهداء، ولا يجب الحديث عن هذه الأمور في هذه المرحلة الصعبة التي تمر علينا، وهي أمور الحديث عنها سابق لأوانه، والأولوية في الوقت الحالي لسلامة الطلاب وإنهاء العدوان، ثم يتم بعد ذلك تقييم الأمور واتخاذ القرار.

وأوضح أنه في مرات سابقة كان العداون يمتد لفترات أطول والمعلمون يعملون بعزيمة وشجاعة لاستكمال ما فاتهم خلال فترة التوقف: «هذا ليس العدوان الأول وبالتالي التخلص من العدوان إن شاء الله ثم سيتم بالتأكيد توفيق كل المقومات التي من شأنها مواصلة المسيرة التعليمية، الأولوية الآن لحياة الطلبة والمعلمين».