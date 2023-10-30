رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

البيت الأبيض: نثق في زيادة المساعدات لغزة إلى 100 شاحنة يوميا

كتب:

شروق مراد
10:53 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
جو بايدن

جو بايدن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن البيت الأبيض، قال: «نثق في زيادة المساعدات لغزة إلى 100 شاحنة يوميًا».

اقرأ المزيد:

حنان مطاوع تدعم أبناء غزة: أشعر بالقهر لما يحدث في فلسطين

حسام زكي: الجامعة العربية تلقت طلبا من فلسطين والسعودية لعقد قمة طارئة

وكيل «خارجية النواب»: قوات الاحتلال تستبيح دماء الأطفال والمدنيين في فلسطين

«تعليم فلسطين» لـ«الوطن»: لا صحة لإلغاء العام الدراسي بسبب العدوان على غزة
بقلم شروق مراد