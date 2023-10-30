البيت الأبيض: نثق في زيادة المساعدات لغزة إلى 100 شاحنة يوميا كتب: شروق مراد 10:53 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023 جو بايدن أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن البيت الأبيض، قال: «نثق في زيادة المساعدات لغزة إلى 100 شاحنة يوميًا». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حنان مطاوع تدعم أبناء غزة: أشعر بالقهر لما يحدث في فلسطين حسام زكي: الجامعة العربية تلقت طلبا من فلسطين والسعودية لعقد قمة طارئة وكيل «خارجية النواب»: قوات الاحتلال تستبيح دماء الأطفال والمدنيين في فلسطين «تعليم فلسطين» لـ«الوطن»: لا صحة لإلغاء العام الدراسي بسبب العدوان على غزة فلسطين غزة ضحايا مساعدات بقلم شروق مراد