حسام زكي: الجامعة العربية تلقت طلبا من فلسطين والسعودية لعقد قمة طارئة

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنها تلقت طلبا رسميا من فلسطين والسعودية، لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة، التي ترأس الدورة الحالية (32) في العاصمة الرياض، يوم 11 نوفمبر المقبل.

طلب رسمي من السعودية وفلسطين لعقد قمة طارئة

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن الأمانة العامة تلقت اليوم طلبا رسميا من فلسطين والمملكة لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.

اجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب قد عقد دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة يوم 11 أكتوبر الجاري.