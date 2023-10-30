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دنيا سمير غانم تدعم الشعب الفلسطيني بصور ودعاء

كتب:

ياسمين محمود
11:36 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم

دعمت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الشعب الفلسطيني بعد الهجمات المتتالية من قوات الاحتلال، الذي راح ضحيته آلاف الشهداء.

ونشرت دنيا سمير غانم، مجموعة صور لأحداث غزة، وعلقت عليها بدعاء، قائلة: «يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك أنت القوي الحق، العدل، الرحمن، الرحيم، ارحمهم برحمتك يا رب واحرسهم بعينك التي لا تنام، والطف بهم يا رب أنت حسبنا ونعم الوكيل».

دنيا سمير غانم تنشر صورة للقدس 

وتحرص الفنانة دنيا سمير غانم على دعم شعب فلسطين، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، إذ نشرت صورة للقدس في وقت سابق، وعلقت عليها: «أنا مش لاقية كلام أقوله غير حسبي الله و نعم الوكيل، ربنا يقويكم وينصركم ويصبركم، هو ربنا بس اللي قادر ينجيكم، وهينجيكم بإذن الله، قلوبنا معاكم والله كلنا».

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