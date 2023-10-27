دنيا سمير غانم تدعو لوالديها: «وحشتوني أوي يا أطيب وأغلى الناس» (صورة)

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على تذكر والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، في يوم الجمعة، من خلال دعائها لهما عبر منشور شاركته مع جمهورها عبر حسابها على «إنستجرام».

دنيا سمير غانم تدعو لوالديها

و شاركت الفنانة دنيا سمير غانم صورة خاصة لوالديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، وعلقت عليها: «الله يرحمكم يا حبايبي، وحشتوني أوي يا أطيب وأغلى الناس، سمير غانم ودلال عبد العزيز».

ومؤخرا، حرصت دنيا سمير غانم، على دعم الشعب الفلسطيني من خلال منشور شاركته عبر «إنستجرام»، قالت فيه: «أنا مش لاقية كلام أقوله غير حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يقويكم وينصركم ويصبركم، هو ربنا بس اللي قادر ينجيكم، وهينجيكم بإذن الله، قلوبنا معاكم والله كلنا».