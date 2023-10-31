عميدة المعهد القومي للتغذية تحذر من تزايد السمنة في مصر: في السيدات أكثر

قالت الدكتور سحر خيري، عميد المعهد القومي للتغذية، إن السمنة تعد من الأمراض المنتشرة في مصر، ومستوى السمنة يتزايد سنويا خاصة لدى السيدات، حيث تصل النسبة إلى 58%، وبعض المحافظات تتجاوز النسبة إلى 60%، وهذه نسبة مرتفعة.

السمنة تسبب أمراض القلب والسرطان

وأضافت «خيري»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الأمر لا يتعلق فقط بزيادة الوزن، ولكن بالأمراض التي تسببها السمنة، مثل أمراض القلب والشرايين والسكر والسرطان، لذلك تحدث السمنة عبأ اقتصادياً وصحيا.

ولفتت إلى أن خفض معدلات السمنة من الأمور الهامة للحفاظ على الصحة العامة للمواطن، وتحسين اقتصاديات الدولة، وفي هذا الإطار أطلق وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار خارطة الطريق للحد من انتشار السمنة في مصر، والتي أعدها المجلس القومي للتغذية بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية.

معدلات السمنة ترتفع سنويا

وأوضحت أن نمط الاستهلاك الغذائي في مصر اختلف، حيث أصبح الاستهلاك غير صحي، كما أن معدلات السمنة تتزايد سنويا، والخارطة وضعت حلولا سهلة يمكن تطبيقها.