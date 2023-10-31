5870 إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة «أنت الحياة»

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن حجم جهود مبادرة «أنت الحياة»، إذ نشرت عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» قائلة: «ولأننا دايما في خدمة أهالينا في كل محافظات مصر، مبادرة أنت الحياة كعادتها بتقدم عدد كبير من الخدمات للآلاف من أهالينا بمحافظة القاهرة».

وتابعت: «بدءا من القوافل الطبية واستقبال الحالات الإنسانية، ملتقى توظيفي، فعاليات ثقافية، مسرح العرائس والورش الحرفية، استقبال حالات الغارمين، ندوات التوعية الخاصة بمكافحة الإدمان والتعاطي، امتحانات محو الأمية، أنشطة رياضية متنوعة، معرض الكتاب، وخدمة إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، ومبادرة أتكلم هنسمعك للصحة النفسية وغيرها وغيرها من الخدمات والفعاليات المجانية».

جهود مبادرة أنت الحياة

وجاءت مجهودات مبادرة «أنت الحياة» كالتالي:

- 900 غارم.

- 1023 حضورا بورش العمل التثقيفية.

- 562 حضورا بورش العمل.

- 206 مستفيد من محو الأمية.

- 980 مستفيدا من تدريب الشباب وتأهيلهم.

- 1500 مستفيد من القوافل الطبية.

- 1493 مستفيدا من الحالات الإنسانية.

- 5870 إجمالي عدد المستفيدين.

هذا بخلاف جهود المبادرة في استخراج وإصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.