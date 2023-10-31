وكيل «خارجية الشيوخ»: تطورات القضية الفلسطينية بعد 7 أكتوبر كانت مفاجئة

قالت النائبة سماء سليمان، أمين لجنة الشئون السياسية بحزب «حماة الوطن»، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إن القضية الفلسطينية تعد في هذه المرحلة أزمة بمعنى الكلمة، لأن التطورات الأخيرة التي شهدتها القضية كانت مفاجئة، ولم يتوقع الجانب الفلسطيني أن تكون الخسائر بهذا الحجم، ومن ناحية أخرى لا يوجد معلومات واضحة حول العمليات التي تقوم بها الفصائل الفلسطينية، وخاصة عملية 7 أكتوبر.

وأضافت سليمان في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأزمة تشمل نوعا من التعقيد بسبب تعدد السيناريوهات التي تم الترويج لها، مشيرة إلى الدور المصري المحوري الذي أعاد القضية الفلسطينية على أجندة الدول من جديد، وكافة الجهود التي تبذلها مصر منذ اندلاع الأزمة في السابع من أكتوبر.

ولفتت أمين لجنة الشئون السياسية بحزب «حماة الوطن»، إلى أن مصر دائما هي الهدف من أغلب الأحداث، وظهر هذا جليا في مخطط نزوح الشعب الفلسطيني إلى سيناء، وذلك بعد تعرضهم للعديد من الانتهاكات، فيكون النزوح هو فرصة لهم، وهو المخطط الذي أدركته مصر منذ اللحظة الأولى وأعلنت رفضها له بشكل واضح وصريح.