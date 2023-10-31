أمطار رعدية تضرب 18 محافظة خلال ساعات.. قد تصل القاهرة الكبرى

يشهد عدد من المحافظات خلال الساعات القادمة، سقوط أمطار رعدية تتراوح نسبتها من 30% إلى 60%، وتمتد إلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري مع نشاط للرياح وتأثير الشبورة المائية الكثيفة في الساعات الأولى من الصباح.

أماكن سقوط الأمطار في المحافظات

وتشير التوقعات إلى تعرض 18 محافظة إلى سقوط أمطار رعدية خلال الساعات القادمة وهي «القاهرة، الجيزة، القليوبية، مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الفيوم، المنيا»، وتتراوح بين 30% إلى 60% مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق وتعمل على حجب الرؤية الأفقية أحياناً وسط تحذيرات لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة.

الظواهر الجوية المتوقعة الساعات القادمة في المحافظات

وتشهد المحافظات اليوم الثلاثاء طقسا غائما جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة، وعن حالة الأمواج تكون خفيفة إلى معتدلة يصل ارتفاعها إلى 1.5 متر في البحر الأحمر والمتوسط.

وتشهد المحافظات انخفاضا في درجات الحرارة ونشاطا للرياح، مع فرص لسقوط أمطار خلال الأيام القادمة، وطقسا غائما جزئيا، وتزداد فرص سقوط الأمطار في المحافظات الساحلية.