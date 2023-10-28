مخاوف اتساع الحرب على غزة تشعل أسعار البترول العالمية.. هذه هي الأسباب

حققت أسعار البترول العالمية ارتفاعات كبيرة بأكثر من 1% خلال تعاملات أمس الجمعة، في ظل مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، ما قد يعطل الإمدادات، بعد ورود تقارير عن أن الجيش الأمريكي قصف أهدافاً إيرانية في سوريا.

ارتفاع أسعار البترول العالمية

وسجلت أسعار البترول ارتفاعاً بالأسواق العالمية، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت»، تسليم ديسمبر، بقيمة 1.19 دولار في البرميل، بنسبة 1.35%، ليصل إلى 89.12 دولار، كما زادت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس»، تسليم ديسمبر، بمقدار 1.22 دولار، بنسبة 1.47%، ليسجل 84.43 دولار للبرميل، وفق تقرير لموقع «إنفيستينج» اليوم السبت.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق، إن الضربات على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وجماعات يدعمها، جاءت رداً على هجمات وقعت مؤخراً على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، والتي تزايدت منذ بدء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الحالي.

تخوفات من استمرار الصراع

وعلى الرغم من أن التطورات لم تؤثر بشكل مباشر على إمدادات النفط، سواء بخفضها أو منعها، إلا أن المخاوف ارتفعت من أن الصراع في قطاع غزة قد ينتشر ويعطل الإمدادات من منتج النفط الخام الرئيسي في المنطقة، ويمكن أن تؤثر حرب أوسع نطاقاً على الشحنات القادمة من منتجين آخرين.

وأبقى محللون من «غولدمان ساكس» توقعاتهم لسعر «برنت» في الربع الأول من 2024، عند 95 دولاراً للبرميل، وأشاروا في مذكرة إلى أن الأسعار قد تقفز بما يصل إلى 20% في حالة تحقق الاحتمال الأقل ترجيحاً بتعطل التجارة في المنطقة.