الحرب على غزة.. الاحتلال يقصف المساجد وإصابات في صفوف المرضى بمستشفى القدس

يستمر العدوان والقصف المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مستهدفا المدنيين من الأطفال والنساء والأطفال والمرضى في كل مكان، ومنذ ساعة، اشتهد العشرات في قصف جديد للحرب على غزة، شنته طائرات الاحتلال الحربية على بنايات سكنية، ومنازل مأهولة في مناطق مختلفة من القطاع، بحسب «وفا».

ومع استمرار الحرب على غزة، قصفت قوات الاحتلال عدة منازل بمنطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة، ما أدى لاشتهاد 15 فلسطينينًا، وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وتكثف قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف خلال الحرب على غزة، حيث شنت غارة استهدفت محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، كان نتيجته وقوع إصابات في صفوف المرضى والجرحي والمواطنين داخل المستشفى.

الاحتلال الإسرائيلي يقصف منازل العائلات والمساجد

وتستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضًا منازل العائلات والمساجد، حيث قصفت مسجد محمد الفاتح في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال غزة ودمرته بالكامل، وتم نقل عدد من المصابين من المكان، وقصفت أيضًا منزلا لعائلة أبو سيدو وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع، واستُشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة القدرة في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

فرنسا تدين الاعتداءات ضد الفلسطينيين

يذكر أن الخارجية الفرنسية، أدانت اليوم الأحد، أعمال العنف غير المقبولة التي يرتكبها المستعمرون ضد المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، وقالت في بيان لها: «تدين فرنسا بشدة هجمات المستعمرين التي أدت إلى مقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين في الأيام الأخيرة في قُصرة والساوية، إضافة إلى التهجير القسري لعدد من التجمعات السكنية».