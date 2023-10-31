وزيرة البيئة تعقد جلسات مع 80 وزيرا لمناقشة تمويل المناخ قبل COP28

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، مع سفيرة تغير المناخ الكندية كاثرين ستيوارت، الحدث الرئيسي للتفاوض بشأن آليات التنفيذ لتمويل المناخ، خلال مشاركتها في المؤتمر التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد الحدث حضور أكثر من 80 وزيرا من مختلف الدول، لمناقشة الرسائل السياسية التي يجب أن تنعكس في نتائج مؤتمر الأطراف 28 لزيادة تمويل المناخ بنجاح، وإمكانية الوصول إليه، والقدرة على تحمل التكاليف وتوافره.

وناقشت الجلسات وسائل التنفيذ، التي تشمل التمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات، والتي تعد أحد عوامل التمكين الحاسمة للعمل المناخي في البلدان النامية واستعادة الثقة في العملية المتعددة الأطراف.

وأكد المشاركون في الحدث، أهمية الوفاء بالتزام الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويًا من التمويل المناخي للدول النامية بحلول عام 2025، وضرورة تنويع مصادر التمويل وتطوير آليات تمويلية مبتكرة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وتأتي المناقشات في إطار القيادة المشتركة بين مصر وكندا لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، بهدف تعزيز العمل المناخي العالمي وتحقيق أهداف اتفاق باريس.