استقر سعر الریال السعودي الیوم الثلاثاء 31-10-2023 في البنوك المصرية، مع بداية التعاملات، وتراوح سعر الشراء بين 8.24 جنيه و7.95 جنيه، وبالنسبة للبيع بين 8.23 جنيه و8.26 جنيه، وفقًا لبيانات أسعار العملات في البنوك المصرية.

ويمكن التعرف على سعر الریال السعودى الیوم الثلاثاء 31-10-2023 في البنوك المصرية، في عدد من البنوك كما يلي:

سعر الریال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري الشراء بـ8.22 جنيه و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك الأھلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، بـ8.20 جنيه للشراء، والبيع 8.23 جنيه.

سعر الریال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، 8.20 جنيه بالنسبة للشراء، و8.23 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في الأهلي المصري.

سعر الریال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة الشراء بـ8.04، و8.25 للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك الإسكندریة

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بـ8.21 جنيه لشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB بـ8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.