سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 31-10-2023

يواصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في البنوك استقراره منذ بداية أكتوبر الجاري، في ظل توقعات باستمرار حالة الاستقرار خلال نوفمبر المقبل، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ويسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في البنوك 30.75 جنيه للشراء أما سعر البيع 30.85 جنيه داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

كما يبلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك القاهرة 30.95 جنيه بيعا و30.85 جنيه شراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

فيما وصل سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك التجاري الدولي إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية يبلغ 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيعا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ويبلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

ويسجل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.