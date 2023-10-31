سعر اليورو في البنوك اليوم الثلاثاء 31-10-2023

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا ملحوظًا خلال بداية التعاملات، حيث يتراوح سعر الشراء بين 32.38 جنيه و33.32 جنيه، وبالنسبة لسعر البيع بين 32.71 جنيه إلى 33.71 جنيه، بحسب بيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وعن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في البنوك المصرية، يمكن التعرف عليه خلال بداية التعاملات في عدد من البنوك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 32.44 جنيه للشراء و32.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر 32.44 جنيه للشراء و32.75 جنيه البيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر اليورو في أبوظبي الإسلامي بالنسبة للشراء 32.62 جنيه و32.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB، جاء بـ32.54 جنيه للشراء و33.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وسعر اليورو في بنك القاهرة خلال بداية التعاملات بـ32.62 جنيه للشراء و32.77 جنيه للبيع.