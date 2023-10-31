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الأطفال المشاركون في مشروع «بستان الإبداع» يتضامنون مع فلسطين

كتب:

إلهام الكردوسي
09:14 ص | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
وقفة تضامنية مع فلسطين في المتحف الحربي

وقفة تضامنية مع فلسطين في المتحف الحربي

انطلق فعاليات مشروع «بستان الإبداع» داخل المتحف الحربي بالقلعة بالقاهرة بمشاركة خمسين طفلاً مصرياً من شبرا، أعلنوا تضامنهم بوضوح مع أهالينا في فلسطين، وذلك تحت رعاية قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش.

وبدأ اليوم بمحاضرة للفنان محمد كمال عن تاريخ الإجرام الاستعماري؛ وصولاً لانتصار الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي في السادس من أكتوبر عام 1973م، مروراً بحرب الاستنزاف التي كبدت العدو خسائر فادحة.

جدارية تسجل المقاومة الفلسطينة

وجرى تنظيم جولة داخل المتحف مع تاريخ مصر العسكري، ثم عقد ورشة عمل فنية أسفرت عن هذه الجدارية المعبرة الظاهرة في الصورة عن حالة المقاومة الفلسطينية وتاريخ النصر المجيد في 1973م بطول 15 متراً بألوان الأكريلك على الخشب الصورة.

وشارك في تنفيذ اللوحة الأطفال مع الفنان والناقد محمد كمال المشرف العام وفريق العمل: أسامة عادل المدير التنفيذي للمشروع، منى رمضان المنسق العام للمشروع، الفنانة مروى محيي، الفنانة د . منى فراج، الفنانة رانيا مهدي، الفنانة روان عبد الله، والمشروع برعاية قطاع الفنون التشكيلية.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي