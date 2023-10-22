«الفنون التشكيلية» تعلن فعاليات الأسبوع الجاري في القاهرة والإسكندرية

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية خلال الأسبوع الجاري، منها افتتاح معرض «رحلة حياة» للفنان حسن عثمان، بقاعة أحمد صبري بمركز الجزيرة للفنون، في تمام الساعة الـ7 من مساء الأربعاء 25 أكتوبر حتى 4 نوفمبر.

محاضرات ثقافية في القاهرة والإسكندرية

ويقدم قسم الدراسات التاريخية والمتحفية بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، مجموعة من المحاضرات والمناقشات حول تاريخ الفن بالمتحف، وذلك حول تاريخ الفن يقدمها قسم الدراسات التاريخية والمتحفية بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

ويلقي في قطاع الفنون التشكيلية المحاضرات مجموعة من المتخصصين في تاريخ الفن والفنون، وذلك يومي السبت والأحد 28 و29 أكتوبر، و تبدأ من الساعة الواحدة والنص حتى الخامسة.

وينظم القطاع سلسلة ندوات تحت عنوان «أيام طه حسين» بمركز سينما الحضارة قاعة (2) تبدأ من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء 24 أكتوبر، وذلك في الساعة الـ6 مساء.