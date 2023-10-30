رئيس «مياه سوهاج» يتفقد محطة العوامية السطحية

أجرى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، جولة تفقدية لمحطة مياه العوامية السطحية التي تبلغ طاقتها التصميمية 51 ألف متر مكعب في اليوم، وتغذي ما يقرب من 250 ألف مواطن في مدينة ساقلتة وقراها، والجاري تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ضمن مبادرة حياة كريمة.

الالتزام بموعد تسليم محطة العوامية

وشدد رئيس مياه سوهاج، خلال الجولة، على ضرورة الانتهاء من الملاحظات وتسليم المحطة في أقرب وقت ممكن بعد التأكد من تنفيذها بأعلى جودة ممكنة تضمن سلامة التشغيل واستدامة تقديم الخدمة للمواطنين.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بساقلتة، وأكد ضرورة الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وإجراء الصيانات الدورية للطلمبات لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل.

الانتهاء من 12350 وصلة مياه بسوهاج

كما تم تفقد مشروع الوصلات المنزلية للصرف الصحي والتي تم الانتهاء من تنفيذ 12350 وصلة من 13500 وصلة منزلية، بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة بخطوط مياه بلاستيك تضمن جودة المياه المنتجة للمواطنين، كما تابع مركز خدمة عملاء ساقلتة الذي يخدم أكثر من 35 ألف مشترك وذلك للتأكد من تقديم الخدمات بسهولة ويسر لجميع المواطنين، بالإضافة إلى تفقد مقر الفرع ومعمل مياه ساقلتة للاطمئنان على جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.