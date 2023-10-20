7 معلومات عن قاعدة عين الأسد العراقية.. تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة استمر 48 ساعة

قفزت إلى صدارة المشهد قاعدة عين الأسد العراقية التي تستضيف قوات جوية أمريكية، عقب تعرضها على مدار يومين متتاليين لهجوم بطائرات مسيرة وقذائف صاروخية.

وذكرت مصادر أمريكية أن سفينة حربية أمريكية قرب اليمن تمكنت من اعتراض طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان القاعدة، موضحة أن القاعدة العسكرية الأمريكية في العراق تعرضت لمحاولات قصف على مدار يومين متتاليين.

ما هي قاعدة عين الأسد العراقية

ترصد «الوطن» في هذا التقرير أهم المعلومات عن قاعدة عين الأسد العراقية، وتأتي كالتالي:

- قاعدة عين الأسد الجوية تقع في محافظة الأنبار غربي العراق على بعد 180 كيلو مترا عن العاصمة بغداد.

- بدأت مجموعة شركات يوغوسلافية في بناء قاعدة عين الأسد منذ عام 1980 إلى عام 1987.

- قاعة عين الأسد تضم عدد كبير من عنابر الطائرات المقاتلة ومدرجين لهبوط وإقلاع الطائرات، ومنشآت عديدة من قاعات تدريب ومستودعات ومساكن جنود ومخازن أسلحة وذخيرة، ويمكنها استضافة نحو 5 آلاف جندي.

- كانت القاعدة تحمل اسم القادسية حتى عام 2003.

- في عام 2007 قام الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن، بزيارة القاعدة الأمريكية، وفي عام 2009، وزارها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

- في العام 2014 ضمت القاعدة 300 جندي ومدربا ومستشاراَ أمريكياً وطائرات للتحالف الدولي و18 طائرة من مقاتلات الأباتشي التي شاركت في قصف مواقع لداعش.

- زار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب القاعدة برفقة زوجته في ديسمبر 2018، للاحتفال مع الجنود الأمريكيين بعيد الميلاد.