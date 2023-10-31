«السياحة» تنظم جولة في السعودية للترويج للمقاصد المصرية

تنظم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، قافلة سياحية إلى مدينتي جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر.

وقال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القافلة ستتضمن ورشة عمل سياحية في المدينتين بمشاركة وفد رسمي من الهيئة ومتخذي القرار السياحي من الجانبين المصري والسعودي.

مقابلات ثنائية بين شركات السياحة

وأشار «عاقل» خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه على كافة فنادق جمهورية مصر العربية إلى أن القافلة ستتضمن مقابلات ثنائية بين شركات السياحة والفنادق المصرية ونظيرتها السعودية، لافتًا إلى أن الفنادق التي ستشارك ستتحمل فقط تكلفة الطيران والإقامة، على أن تتحمل هيئة تنشيط السياحة تكلفة إقامة ورشة العمل وحفل العشاء في كل مدينة، موضحًا أن الهدف هو تنشيط الحركة السياحية الوافدة من السعودية إلى مصر.

المشاركة في القافلة

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن على الفنادق الراغبة فى المشاركة فى القافلة إرسال البيانات عبر البريد الإلكترونى للغرفة، مع توضيح اسم الفندق وممثله في القافلة ووظيفته والبريد الإلكتروني الخاص بالمنشآة.