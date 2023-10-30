نجوم «Friends» في حالة صعبة بعد وفاة ماثيو بيري

لم يكسر نجوم مسلسل «Friends» صمتهم حتى الآن حول وفاة شريكهم في بطولة المسلسل وصديقهم ماثيو بيري، في الوقت الذي أصدر مؤلفو ومخرجوا ومنتجو المسلسل بيانات متفرقة ينعون فيها الممثل الذي رحل بشكل مفاجئ بعد غرقه في حوض الاستحمام الساخن في منزله عن عمر يناهز الـ 54 عاما.

وكشفت مصادر مقربة أن جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر ومات ليبلانك وليزا كودرو، يستعدون لإصدار بيان مشترك عن صديقهم، ولكنهم الآن في حالة صدمة شديدة بسبب خبر الوفاة، «الممثلون يعانون من فقدان شقيقهم، لأن هذا هو ما كان عليه الأمر.. ماتي هو شقيقهم»، وفقا لما نشره موقع «Page Six».

وقالت كينزي شوفيلد، مراسلة موقع «شوبيز»، إن النجوم من المقرر أن يصدروا بيانًا مشتركًا في الأيام المقبلة، وتابعا: «المعلومات الجديدة هي أن طاقم الممثلين الأساسيين لمسلسل Friends يعملون حاليًا على بيان مشترك لإصداره، فهم يترنحون بشأن وفاة ماثيو بيري، ويقولون إنه كان شقيقهم، وكانوا معاً في أفضل وأسوأ الأوقات، وأنهم قاموا بحمايته بشدة خلال بعض أصعب أوقاته».

تفاصيل مسلسل Friends

وحقق مسلسل Friends، الذي تابع حياة ستة أصدقاء في العشرينات من العمر يعيشون في نيويورك، نجاحًا ساحقًا في جميع أنحاء العالم عندما تم بثه بين عامي 1994 و2004، ولا تزال عمليات إعادة العرض تحظى بشعبية كبيرة بعد سنوات، وأوصل الممثلين الستة إلى النجومية العالمية، وأدى إلى صداقات بينهم استمرت لعقود من الزمن.