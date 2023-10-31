تفاصيل مؤتمر النقل الذكي 2023.. ينعقد في العاصمة الإدارية

تعقد اليوم وزارة النقل، مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكي 2023 «TRANSMEA» والاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال المؤتمر والندوات والجلسات وورش العمل المختلفة، والتي ستحظى بحضور مكثف من وزراء النقل في الدول الأجنبية والعربية وكبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الإعلان عما أعدته الوزارة لزائري المعرض من وسائل نقل حديثة.

حضور مكثف من وزراء النقل والسفراء بالدول الأجنبية والعربية

يقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسيشهد حضورًا مكثفًا من وزراء النقل والسفراء بالدول الأجنبية والعربية المختلفة، بالإضافة إلى رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل من مختلف دول العالم.

المؤتمر بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

وأوضحت الوزارة، أن المؤتمر سينعقد بالمقر الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بقاعة الاجتماعات الكبرى بالدور السابع.

حضور رؤساء المواني والشركات القابضة

سيحضر المؤتمر كل من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ورؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة ورؤساء المواني والشركات القابضة وقيادات وزارة النقل ورئيس وقيادات الشركة المنظمة.