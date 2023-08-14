تفاصيل تطبيق منظومة النقل الذكي على 22 طريقا لتقليل الحوادث

تواصل وزارة النقل، العمل على تطبيق منظومة النقل الذكي «ITS» على الطرق السريعة لتقليل حوادث الطرق، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية لتوفير الوقت والجهد وتحقيق السيولة المرورية.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل تطبيق منظومة النقل الذكي ITS بـ22 طريقا على مرحلتين لتقليل الحوادث، في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء التي جاءت وفق ما هو معلن من وزارة النقل.

تطبيق منظومة النقل الذكي بـ8 طرق بالمرحلة الأولى

منظومة النقل الذكي «ITS» سيتم تطبيقها بـ22 طريقا على مستوى الجمهورية، حيث جار تنفيذ المرحلة الأولى على 8 طرق رئيسية بإجمالي أطوال 1189 كيلومترا، كما يلي.

1- الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 110 كيلومترات.

2- طريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي بطول 220 كيلومترا.

3- طريق (القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد) بطول 195 كيلومترا.

4- طريق (القاهرة – السويس) بطول 134 كيلومترا.

5- طريق (القاهرة - العين السخنة) بطول 110كيلومترا.

6- الطريق الدائري الإقليمي بطول 380 كيلومترا.

7- طريق (شبرا - بنها الحر) بطول 40 كيلومترا.

8- الطريق الدائري الأورسطي.

تطبيق منظومة النقل الذكي بـ14 طريقا بالمرحلة الثانية

وأكدت وزارة النقل، ممثلة في هيئة الطرق والكباري، أنّه سيتم تطبيق منظومة النقل الذكي بـ14 طريقا بالمرحلة الثانية، حيث تستهدف المنظومة بشكل عام دعم الطرق التي جرى تطويرها، بوسائل تكنولوجية حديثة تعمل على رفع نسب الأمان وتقليل الحوادث، ورصد المخالفات إلكترونيا.

طرق تطبق عليها منظومة النقل الذكي

وزارة النقل، ذكرت في تقرير لها، أنّه جرى العمل على تطبيق منظومة النقل الذكي «ITS»، حاليا في عدة طرق رئيسية، وهي طريق الإسكندرية وطريق العين السخنة وطريق الإسماعيلية وطريق السويس وطريق «شبرا - بنها»، مؤكدة أنّ منظومة النقل الذكي تعمل على تقليل حوادث السيارات، وتوضح درجات الحرارة والرطوبة على الطريق والمخالفات المتعلقة برخص السيارات.