تفاصيل تطبيق منظومة النقل الذكي على الطرق الرئيسية.. مزايا وعقوبات

كشفت وزارة النقل، عن مستجدات تطبيق منظومة النقل الذكي على الطرق، التي تسهم بصورة كبيرة في تقليل الحوادث، بالتزامن مع خطتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري في تطوير الطرق الرئيسية سواء بتوسعتها أو رفع كفاءتها لتوفير الوقت والجهد وتحقيق السيولة المرورية.

طرق تطبق عليها منظومة النقل الذكي

وأضافت وزارة النقل في تقرير لها، أنه يجري العمل على تطبيق المنظومة حالياً في عدة طرق، وهي «شبرا - بنها» والطريق الدائري وطريق الإسماعيلية وطريق السويس وطريق الإسكندرية وطريق السخنة، لافتة أن المنظومة توضح درجات الحرارة والرطوبة على الطريق والمخالفات المتعلقة برخص السيارات.

وأكدت وزارة النقل، أنه جرى الانتهاء من تركيب منظومة النقل الذكي على طريق «شبرا - بنها» بالكامل بنسبة 100%، وحالياً يجري التشغيل التجريبي للمنظومة على الطريق الدائري، لافتة إلى تطبيق عقوبات القانون على من يخالف الضوابط كإلقاء المخلفات على الطرق الرئيسية التي تصل إلى الحبس 6 أشهر.

مزايا منظومة النقل الذكي

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور عبد الله أبوخضرة أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، بمنظومة النقل الذكي على الطرق الرئيسية، موضحاً أن المنظومة تحقق الانضباط على الطرق وتقلل الحوادث بشكل كبير، موضحاً أنها عبارة عن تحكم كامل في حركة النقل على الطرق من خلال كاميرات مراقبة.

وأضاف الدكتور عبد الله أبوخضرة، لـ«الوطن»، أن منظومة النقل الذكي تقلل مخالفات المرور بشكل كبير، خاصة أنها ستوفر رصداً دقيقاً لهذه النوعية من المخالفات، لافتاً أن وزارة النقل بذلت جهوداً كبيرة في تطوير الطرق الرئيسية الأمر الذي يؤدي إلى نتائج إيجابية على الاقتصاد سواء مباشرة أو غير مباشرة.