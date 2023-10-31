إسقاط طائرة مسيرة فوق إيلات بصاروخ باتريوت إسرائيلي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأنّ وسائل الإعلام الإسرائيلي، أعلنت إسقاط طائرة مسيرة فوق إيلات بصاروخ باتريوت.

وفي سياق آخر، شهد قطاع غزة على مدار اليومين الماضيين عدة محاولات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح القطاع، مع استمرار القصف من البر والبحر والجو بصورة غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر الجاري، وتزامنا مع الاجتياحات انقطاع كامل للكهرباء والإنترنت وهو ما يسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة للسكان.