طائرة مسيرة تثير الذعر في إيلات.. وإسرائيل تتأهب

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أعلنت الاشتباه في اختراق مسيرة أجواء إيلات، ودوت صافرات الإنذار في إيلات.

وفى وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف المؤسسات الطبية، حيث قصفت مستشفى القدس في غزة على مسافة 20 مترا، ما تسبب في حدوث ضرر بالغ في مبانيه، إذ جددت طائرات الاحتلال قصف مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني منذ قليل، وهو المشفى الوحيد لعلاج 9 آلاف مريض سرطان في قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت المستشفى التركي اليوم عدة مرات، إذ قصفت سطح المستشفى، ما أدى إلى سقوط السقف على رؤوس المرضي، وفق مدير المستشفى صبحي سكيك، مضيفًا أنّ النازحين والطواقم الطبية والمرضى أصابتهم حالة من الهلع جراء القصف.

ويطالب الاحتلال مستشفيات القطاع بالإخلاء، وإلا سيتم القصف وعددهم 24 مستشفى تضم آلاف الجرحي والمصابين والنازحين من المدنيين.

كما استهدفت قوات الاحتلال في وقت سابق، مستودعات الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، وتسببت بأضرار في المخازن.