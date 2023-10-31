مصر تجهض مؤامرة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين.. جرائم «الاحتلال» وصمة عار (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جرائم دولة الاحتلال سياسة ممنهجة لمخطط تهجير الفلسطينيين».

وجاء في التقرير، أنّ عملية الاجتياح البري لقطاع غزة من قبل قوات الاحتلال وما صاحبها من جرائم حرب، وصمة عار وامتداد لسلسلة اعتداءات وحشية وسياسة ممنهجة تستهدف تهجير أهالي غزة.

فضح المخططات الإسرائيلية

وتابع التقرير: «فضحت الدولة المصرية مؤامرة مخطط تهجير أهالي غزة، حيث وقفت حائط صد أمام تصفية القضية الفلسطينية خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم».

وأضاف التقرير، أنّ الدولة المصرية تنظر للقضية الفلسطينية باعتبارها إحدى دوائر أمنها القومي المباشر، وكثفت مشاوراتها مع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة للتوصل إلى تهدئة إنسانية لحقن دماء المدنيين، في وقت ارتفع فيه أعداد الشهداء الفلسطينيين لأكثر من 7 آلاف شهيد.

جهد متعدد المستويات من الإدارة المصرية

وأتمّ التقرير، أنّ الإدارة المصرية تعمل بجهد متعدد المستويات والأبعاد لخدمة ملفات القضية الفلسطينية للوصول إلى الهدف النهائي، وهو إقرار تسوية عادلة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.