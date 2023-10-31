تداول 46 ألف طن بضائع في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، وجرى تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و520 شاحنة و137 سيارة، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 348 شاحنة و124 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 41 ألف طن بضائع، 172 شاحنة و13 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ALMOTHANNA قادمة من جدة لشحن فوسفات والسفينة بوسيدون اكسبريس، بينما تغادر السفينة WANG DA وعلى متنها 37 ألف طن فوسفات تصدير إلى الصين.

وشهد الميناء أمس استقبال السفينتين دليلة والحرية ومغادرة السفينتين دليلة والحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول 1770 طن بضائع و163 شاحنة من خلال رحلات مكوكية وصول وسفر»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 930 راكبا بموانيها.