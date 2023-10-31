«معلومات الوزراء»: توقعات بنمو تجارة البضائع عالميا بـ3.3% في 2024

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية أظهر وجود تباطؤ بشكل مفاجئ في التجارة العالمية والإنتاج خلال الربع الرابع من 2022، بسبب ارتفاع معدل التضخم والسياسة النقدية المتشددة في أمريكا والاتحاد الأوربي، إذ تتوقع 0.8% نمو في حجم تجارة البضائع العالمية هذا العام، و3,3% نمو لعام 2024.

نسبة نمو الناتج المحلي المتوقع عالميا في 2023

وأشار المركز عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن التقرير أوضح أن 2.6% نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع عالميا في 2023، ونسبة 2.5% في عام 2024.

وأوضح أن هناك 9% ارتفاعا في تجارة الخدمات التجارية العالمية على أساس سنوي في الربع الأول من 2023، مقارنة بارتفاع بنسبة 19% على أساس سنوي فى الربع الثاني من عام 2022.