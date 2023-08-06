خبير اقتصادي: نصيب قناة السويس من حجم التجارة العالمية 20%

قال الدكتور محمد عبدالغني، الخبير الاقتصادي، إن هناك رؤية ثاقبة ودراسة جدوى جيدة، نظرت لمدى تطور التجارة الدولية، ونصيب قناة السويس من حجم هذه التجارة، نحو 20% من الحاويات المارة في البحار، ومن ثم مع ازدياد حجم التجارة العالمي، لا بد أن تتطور قناة السويس.

تطور وتنمية المجرى الملاحي

أضاف «عبدالغني»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه مع تطور حجم السفن الغاطس بها، كان لا بد من حدوث تطور وتنمية للمجرى الملاحي لقناة السويس، حتى تكون قادرة على احتواء السفن جميعها، التي تريد أن تعبر هذا الممر، حتى تستفيد مصر من الإيرادات ويكون الدخل مستداما، وفي تزايد مستمر.

92 سفينة يوميا

أشار إلى أنه قبل افتتاح قناة السويس على مر 8 سنوات، كان عائد القناة لا يزيد عن 4 أو 4.5 مليار دولار سنويا، بينما وصلت العائدات العام الماضي عن 9.4 مليار دولار، كما أن توسعة القناة أدت إلى زيادة الطاقة الاستيعابية، سواء في الغاطس أو عدد السفن التي يمكن عبورها يوميا، تصل إلى 92 سفينة.