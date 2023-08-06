رئيس المكتب الفني لقناة السويس: نستقبل 12% من حركة التجارة البحرية العالمية

قال المهندس صبري نصر، رئيس المكتب الفني لهيئة قناة السويس، إن القناة يمر فيها ما بين 10% إلى 12% من تجارة النقل البحري العالمي، وبالتالي، فإن لها نصيبًا كبيرًا في التجارة العالمية، موضحا أن الهيئة ذات ثقل دولي، ويتم العمل على تطويرها وتنميتها باستمرار، بناء على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير القناة عبر حفر قناة موازية.

الهدف من القرار هو الحفاظ على وضع قناة السويس

وأضاف رئيس المكتب الفني لهيئة قناة السويس، خلال حواره عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الهدف من القرار هو الحفاظ على وضع قناة السويس والتقدم للأمام، لافتًا إلى عمل ازدواج وحفر قناة بطول 72 كيلومترا وغاطس 24 مترًا يسمح بمرور السفن ذات الغواطس 66 قدما، وهو ما أحدث طفرة كبيرة جدا في عدد السفن المارة بالقناة والدخل.

قدمنا حوافز تخفيض لجذب الخطوط الملاحية

وحول زيادة السفن المارة بالقناة، تابع رئيس المكتب الفني لهيئة قناة السويس: «قدمنا حوافز تخفيض لجذب الخطوط الملاحية التي تعبر في المجرى الملاحي للقناة، وبسياسة تسويقية مرنة حصلت بعض الخطوط على 75% خصم، أي أننا ربحنا 25% لم تكن تمر لدينا في القناة».